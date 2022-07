I brividi saranno tutti sul finale di mercato per i laziali. Dopo un mercato che ha sorpreso in positivo tutto l'ambiente, l'addio di Milinkovic negli ultimi giorni d'agosto sarebbe una mazzata per le aspettative createsi per questa stagione. Eppure secondo il Messaggero questo è lo scenario che potrebbe configurarsi, con il Manchester United pronto a lanciarsi all'assalto del sergente a ridosso del gong.



Fino a questo momento non sono arrivate offerte soddisfacenti sul tavolo della Lazio. Né per il club, né per il calciatore, che non gradisce particolarmente le opzioni Arsenal o Newcastle, le uniche che per ora hanno provato un approccio concreto. La richiesta di Lotito è sempre di 70 milioni. Secondo alcune indiscrezioni, la tattica dei Red Devils è quella di aspettare gli ultimi momenti per metterne sul piatto 50. I biancocelesti avrebbero quindi le spalle al muro. O accettare o aspettare prossime sessioni di mercato, ma nella consapevolezza che - col serbo a scadenza nel 2024 - cifre del genere difficilmente potranno essere ripresentate più avanti.