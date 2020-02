​Con il suo Lecce dei miracoli sta accarezzando il sogno di rimanere in Serie A: dopo aver battuto il Torino, Liverani si gode una classifica finalmente benigna. Dopo la promozione diretta dalla B alla massima serie, ora vuole tenersela stretta, mantenendo l'identità di gioco.



LIVERANI E UN SUO VECCHIO CLUB - Il futuro di Liverani è legato alle partite che rimangono, il suo Lecce gioca bene ma deve ottenere punti fondamentali per salvarsi, come riporta il Corriere dello Sport: "Giocare bene è fondamentale. Solo così potremo raggiungere il nostro obiettivo. Per salvarci dovremo coniugare risultati e bel gioco, questa è la nostra idea. Sogni? Io ne ho tanti, ma se li dico non si avverano. Prima la salvezza, poi magari un mio vecchio club...Lazio, Fiorentina...”