Joseph, centrocampista dellain prestito al, ha parlato del suo rientro in Italia previsto per il mese di dicembre. Ecco come si è espresso a Tuttosalernitana.com: ". Qui, invece, le cose sono andate diversamente. Il virus è partito dalla Cina, ma qui hanno fatto i tamponi veramente a tutta quanta la popolazione agendo in modo diverso. Senza isolamento domiciliare o problemi di altro genere. C’è stato un rispetto delle leggi da parte dei cittadini, ma soprattutto una grande competenza delle forze politiche".E continua: "Non mi va di parlare di questo argomento nel dettaglio, faccio il calciatore e non mi va di entrare in questioni più grandi di me. Ma c’è un dato inconfutabile e che fa riflettere:. In Italia, così come in altre parti del mondo, si è pensato nuovamente al lockdown e la crisi economica è senza precedenti.. Ci fu la possibilità di tornare un anno fa, ma assieme facemmo scelte diverse. Le vie del mercato sono infinite, decideremo con i direttori quale sarà il futuro migliore. Certo, lì sono stato benissimo e, a prescindere da tutto, auguro alla Salernitana di lottare per la promozione".