"Sono riuscito segnare nella mia prima partita in casa, ma per me l'importante è che la squadra vinca e prenda i 3 punti in palio. Quando sei un attaccante vuoi sempre segnare, per questo ho chiesto il primo rigore a Salva ma lui mi ha lasciato il secondo e sono molto grato di tutto ai miei compagni di squadra che mi hanno accolto molto bene".

Vedatha lasciato la Lazio da pochi giorni, ma si è già adattato bene a Maiorca. Con la sua nuova squadra alla prima in Liga, su rigore, e nel post partita si è detto felice di questa nuova avventura. Queste le sue parole riportate da as.com:

Il centravanti kosovaro è in prestito al club delle Baleari. Il diritto di riscatto è fissato a 11 milioni. La speranza biancoceleste è che possa rilanciarsi definitivamente in Spagna per poter essere riscattato o almeno poter essere nuovamente piazzato sul mercato, a titolo definitivo, per rientrare dell'oneroso investimento fatto nel 2020 per prelevarlo dal Fenerbahce.