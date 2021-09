Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha dato l'addio al calcio questa estate ed è uno dei nuovi volti di Dazn. Queste le sue parole, a la Gazzetta dello Sport, sull'esperienza in biancoceleste: "Mi ha fatto tanto piacere l’affetto dei tifosi alla fine. Sì, c’era già prima, ma non lo avevo colto perché mi sentivo troppo preso dal lavoro. Ho capito quanto sia stato importante il mio rapporto con la Lazio. In questi anni abbiamo costruito qualcosa che si sta sviluppando e io ho dato il mio piccolo contributo. Quando nel 2014 sono arrivato a Formello, ho visto le foto nei corridoi di chi era stato protagonista, mi sono detto che avrei voluto vincere anch’io con la Lazio. E ci sono riuscito".