Giuseppe Signori ospite dell'evento Perde Solo Chi Si Arrende, organizzato questo pomeriggio dalla società dilettantistica Miracoli Football Club. L'ex attaccante e capitano della Lazio degli anni '90 ha incontrato tanti giovani calciatori, partecipando anche ad un breve allenamento con loro. Nel corso del pomeriggio al club organizzatore è stato anche donato un mezzo di trasporto attrezzato per permettere anche ai ragazzi diversamente abili di poter andare a giocare a calcio insieme ai loro compagni di squadra. L'ex bomber biancoceleste ha risposto anche alle tante domande e curiosità dei presenti.



"Vedendo gli allenatori di oggi credo che mi sarebbe piaciuto molto essere allenato da Sarri o Spalletti. Sono i due che si avvicinano di più a Zeman". Ricordando poi la sua avventura nella capitale, dove divenne in pochi anni idolo della tifoseria laziale, ha detto che "La mia esperienza a Roma è stato amore a prima vista, non sarei mai andato via. Poi nella vita possono succedere delle cose che cambiano i tuoi sogni. Ho avuto la fortuna di essere capitano. Nel 1995 i tifosi scesero in piazza per non farmi andare via, appena saputo che Zoff e Cragnotti mi avevano venduto al Parma. Successe un casino infernale e alla fine l'affare saltò. Questa rimane una cosa, ancora oggi, che mi emoziona (infatti si commuove, ndr). Vedere così tanta gente non vale neanche la vittoria di 10 scudetti. Ringrazio tutte quelle persone, che mi hanno dimostrato un amore impagabile".