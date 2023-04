Non vuole scoprire il fianco a possibili distrazioni Maurizio Sarri. Il buon momento della Lazio e i complimenti che arrivano non devono distogliere l'attenzione della squadra dall'obiettivo. Ieri a Formello il messaggio del tecnico ai suoi uomini è stato categorico: 'Tappatevi le orecchie, non pensiamo di essere bravi adesso. Concentrazione massima e attenzione sino all’ultimo'. A riportare il virgolettato questa mattina è Il Messaggero, che sottolinea l'intento dell'allenatore toscano di non veder mollare la presa ai suoi uomini in vista della sfida di sabato contro il Torino e delle rimanenti gare fino a fine campionato.