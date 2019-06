L'Olimpyque Marsiglia su getta su Riza Durmisi. L'esterno sinistro della Lazio è in vendita: la società si sta muovendo già per rimpiazzarlo, ha in pugno Jony del Malaga. E l'OM sembra intenzionato ad approfittarne: è interessata anche a Rebocho del Guingamp, ma Durmisi è in pole.



MERCATO LAZIO - Come riporta l'Equipe, l'OM deve trovare un possibile sostituto per Jordan Amavi, e ha individuato nel danese l'esterno ideale. La Lazio chiede tra i 6 e i 7 milioni di euro, l'OM ne vorrebbe offrire 4: Durmisi è sul mercato, l'accordo si può trovare.