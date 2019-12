La Lazio batte la Juve e conquista la Supercoppa: Inzaghi in un mese batte due volte Sarri e la sua Lazio si candida autorevolmente per un posto in Champions. Ai microfoni di Lazio Style Channel il giornalista di fede biancoceleste Riccardo Cucchi ha detto la sua: "La Lazio ha provato più della Juventus nel secondo tempo, la dimostrazione della superiorità costantemente mostrata. I biancocelesti sono stati concreti e pratici. Mi aspettavo una Juventus fortissima, eppure ho visto una Lazio capace di metterla in difficoltà, inoltre i bianconeri non hanno capito come affrontare gli avversari. Sarri è un fondamentalista, mentre Inzaghi è abile anche ad adattarsi a chi ha davanti".