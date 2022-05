Esordio all'Alberto Picco di La Spezia per la Lazio. O quasi. I biancocelesti infatti torneranno a giocare nello stadio ligure a distanza di 81 anni dall'unico precedente, in Coppa Italia.



L'anno scorso infatti la sfida di campionato contro i bianconeri fu giocata sul neutro di Cesena, per via dei lavori in corso nell'impianto spezzino, necessari alla messa a norma per disputarvi le paritite in massima serie. In precedenza le due squadre non si erano mai più incrociate in incontri ufficiali dal quel quarto di finale della coppa nazionale del 25 maggio 1941. Sarà perciò una prima volta assoluta in A per Immobile e compagni, in uno dei pochi stadi nel quale proprio Ciro non ha ancora lasciato il segno...