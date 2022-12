Sergej Milinkovic-Savic non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Lazio. Tuttavia, il sergente biancoceleste non vuole lasciare la squadra sino al termine della stagione, finendo il campionato alla corte di Maurizio Sarri. Arsenal e Juventus monitorano con estrema attenzione la situazione, pronte ad inserirsi con una possibile offerta per il centrocampista serbo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.