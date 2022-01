122 anni di Lazio. In occasione dell'anniversario della fondazione della polisportiva biancoceleste - avvenuta il 9 gennaio 1900, a Piazza della Libertà, nel quartiere Prati a Roma - come ogni anno i tifosi si sono radunati per festeggiare il compleanno della loro squadra.



Lì, nello stesso luogo dove il bersagliere Luigi Bigiarelli e gli altri pionieri diedero i natali al club, tra canti, cori, fumogeni, fuochi d'artificio e sventolii di bandiere, circa un migliaio di persone hanno atteso la mezzanotte per brindare alla loro passione comune. Poi, nella mattinata di domenica, la fondazione ha realizzato, in un ceppo di un albero abbattuto, una effige in legno del fondatore della polisportiva Luigi Bigiarelli.