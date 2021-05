Diramata la lista dei convocati della Lazio in ottica Genoa. 21 in totale i calciatori scelti da Inzaghi per il match di oggi alle 12:30. Out Acerbi, squalificato, Escalante e Caicedo entrambi infortunati.



I convocati della Lazio:



Portieri: Alia, Reina, Strakosha;



Difensori: Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;



Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;



Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi.