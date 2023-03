Dopo l'autunno turbolento è tornato il sereno tra Sarri e Luis Alberto. I risultati positivi in campo si sono visti negli ultimi due mesi, ma tutto il mondo Lazio deve dire grazie anche a due senatori dello spogliatoio per aver aiutato a ricucire il rapporto tra tecnico e centrocampista. Il retroscena lo racconta questa mattina Il Messaggero. I protagonisti sono stati Cataldi e Pedro, la cui opera di mediazione nelle settimane passate si è rivelata fondamentale per rasserenare le parti e favorire il dialogo. Non sarà scoppiato l'amore, ma almeno è stato trovato un punto di equilibrio per il bene di tutta la squadra. E ora il futuro non sembra più così burrascoso.