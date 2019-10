Archiviata, o quasi, la sosta per le nazionali, la Lazio dovrà tornare a fare sul serio, subito contro un avversario di alto livello: dovrà affrontare l'Atalanta, in un match d'alta classifica. E dovrà farlo senza Lucas Leiva, squalificato.



FORMAZIONE LAZIO - Al posto del brasiliano Inzaghi sceglierà, con buona probabilità, Marco Parolo. Il centrocampista in questa stagione ha giocato sia come mezzala sia in cabina di regia, come riporta il Corriere dello Sport, dimostrando spirito di sacrificio e voglia, quelli che hanno attraversato tutta la sua carriera. Inzaghi gli chiederà un ulteriore sforzo contro l'Atalanta di Gasperini, sarà lui la mossa del mister. E le gerarchie pensate in estate, con Cataldi in quel ruolo, già sono andate in soffitta.