4 milioni netti, bonus inclusi, fino al 2027: questa la proposta che ha messo sul piatto ieri Lotito nell'incontro avuto con gli agenti di Luis Alberto. Il Mago è corteggiato dall'Al Duhail in Qatar, che offre 40 milioni in 5 anni, ma con questo nuovo rilancio la Lazio punta a convincerlo a restare ancora nel calcio che conta, scacciando la pur ricca ipotesi esotica.



Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport sottolineando che l'adeguamento sarebbe immediato e non a partire dalla scadenza dell'attuale contratto (2025). Il calciatore sembra aver apprezzato lo sforzo del club biancoceleste, che ha deciso di puntare forte sulla sua esperienza per i prossimi anni. Ora la fumata bianca per la firma è davvero vicina. Una risposta definitiva arriverà verosimilmente domani.