La prossima può essere la settimana decisiva per Carnesecchi alla Lazio. Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha in agenda un incontro con l'Atalanta, dopo i contatti dei giorni scorsi che hanno coinvolto anche gli agenti del portiere.



La situazione è quella già raccontata nell'ultimo mese. Il ragazzo si trasferirebbe volentieri a Roma per fare il titolare e mettersi alla prova su un palcoscenico importante. La società dei Percassi non ha particolari preclusioni per una sua cessione, ma vorrebbe monetizzare al massimo. La richiesta è di 15 milioni di euro. Lotito e Tare vorrebbero provare a strappare uno sconto. L'incontro servirà quindi per capire quale potrebbe essere una formula ideale per accontentare tutte le parti.