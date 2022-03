3-2 all'andata, 3-0 al ritorno. La sconfitta di ieri nel derby per la Lazio non è solo una brutta botta per il morale, ma anche un doppio risvolto negativo in classifica. Uno è fin troppo ovvio, con i giallorossi tornati quinti, a +2 sui biancocelesti. L'altro è il vantaggio perso negli scontri diretti. Perché con una vittoria per parte, in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti a determinare chi otterrà il piazzamento migliore.



Nelle prossime 8 giornate gli uomini di Sarri dovranno quindi fare tre punti più dei rivali per scavalcarli e strappare una qualificazione europea. La quinta classificata infatti accede ai gironi di Europa League, la sesta va in Conference. Le posizioni scalerebbero solo se a vincere la Coppa Italia fosse una delle squadre già qualificate in Europa. A quel punto anche la sesta disputerebbe la ex Coppa Uefa e la settima andrebbe nella terza competizione continentale.