Ancora una volta il lavoro difficile tocca a Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio dovrà infatti far rientrare l'allarme Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, autore prima di uno sfogo pubblico ingiustificato e poi delle conseguenti scuse social, rischia molto. Come riporta Il Messaggero la società vorrebbe sanzionarlo con una multa e due esclusioni (Crotone e Zenit). Inzaghi dal canto suo però sa quanto il Mago è importante per i suoi schemi e di conseguenza tenterà di ricucire lo strappo tra il calciatore e la società. Al momento non sembra un'impresa facile, poiché il numero 10 della Lazio ha ferito il suo primo estimatore, ovvero il ds Igli Tare.