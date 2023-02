La lesione muscolare per Alessio Romagnoli c'è, ma è meno grave del previsto. Oggi all'ora di pranzo il difensore della Lazio si è recato in clinica Paideia per verificare l'entità dell'infortunio alla gamba sinistra, accusato sabato sera nella gara contro l'Atalanta. Questo il comunicato con il responso:



Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero. In ogni caso il centrale biancoceleste verosimilmente salterà comunque le gare contro Cluj e Salernitana. Si proverà a farlo rientrare per la sfida contro il Napoli il 3 marzo.