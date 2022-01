: nel primo tempo guarda la partita. Nel secondo si fa trovare pronto e attento prima su Success e poi su Beto.: fa su e giù continuamente per sovrapporsi a Felipe Anderson e dialoga bene col brasiliano. Ogni tanto si perde Udogie, per fortuna senza conseguenze.: Solido in marcatura, contro attaccanti avversari non in giornata. Peccato per il giallo evitabile su un intervento in scivolata lontano dalla porta.: tampina Success togliendogli i tempi di gioco. Preciso e sempre più a suo agio in un ruolo teoricamente non suo. Bene anche in impostazione (dall'8' s.t.s: Spinge meno del solito oggi, ma dal suo lato non arrivano grossi pericoli (dal 34' s.t: Sarri si affida a lui per dare fiato alla difesa nel momento in cui l'Udinese prova ad accelerare e lui ripaga con una mezz'ora senza sbavature): granitico come suo solito in copertura. Fa a sportellate con Wallace a centrocampo e forse per questo è meno incisivo di altre volte in zona gol nonostante qualche incursione.: intercetta tutto ciò che gli passa vicino. Nel primo tempo è un muro invalicabile (dal 1's.t.: Propositivo e preciso negli appoggi. Difficile per lui trovare imbucate con una difesa avversaria così chiusa. L'unica volta che ci riesce, mette in porta Immobile).: fa il metronomo sulla trequarti smistando palloni in verticale e in orizzontale. Partita ordinata, ma senza acuti.: da uno come lui ci si aspetta sempre una giocata che sbaragli l'ordine degli avversari, ma oggi non riesce mai a saltare il diretto avversario (dal 12' p.t.s: combattivo su ogni pallone dal primo istante di partita. Partita generosa, si vede la voglia di riscatto, ma si mangia due gol e non trova mai il giusto guizzo (dal 25' s.t.: Dà più dinamicità alla manovra offensiva e alla fine, tanto per cambiare, la risolve lui): Soppy e Becao faticano molto a tenerlo nel primo tempo. Dal suo lato le maggiori accelerazioni nel primo tempo (dal 1's.t.: Troppo morbido sulla palla gol che gli capita a 5 dal 90' in area. In difficoltà contro la fisicità dei difensori avversari).All. Sarri 5,5: può fare poco turn over e la squadra sembra impostata per non disperdere troppe energie. Alla fine però i supplementari e la vittoria arrivano lo stesso Ma è la seconda volta in due mesi che non riesce a trovare il bandolo della matassa contro l'Udinese in casa.