- L'Udinese lo impensierisce ben poco. Serata di ordinaria amministrazione.- Spinge poco, la pressione di Udogie lo limita parecchio. (Dal 75'- Stagione in crescendo. Nessun errore, partita perfetta. Gli attaccanti dell'Udinese non gli creano grattacapi. È una delle scoperte di Sarri.- Guida con ordine difesa della Lazio. Controlla l'esuberanza di Beto. Il portoghese non riesce mai a rendersi più di tanto pericoloso. Va ad un passo anche dal gol.- Diligente in fase difensiva, dalle sue parti l'Udinese non riesce mai a sfondare.- Partenza lenta, cresce con l'andare dei minuti. Nella ripresa prende per mano la squadra e la conduce alla vittoria.La sua è buona partita. Tanto lavoro in fase di ripiegamento, puntuale anche negli inserimenti.- Da una sua invenzione per Immobile nasce il rigore che sblocca il match. È la luce in questo Lazio. Tecnicamente un giocatore imprescindibile.- Si becca un giallo dopo pochi minuti. Si innervosisce e rischia anche il rosso. Sarri di conseguenza lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46'- Entra con il piglio giusto. Diverse giocate importanti, incide subito sul match).- Si procura con astuzia il rigore. Lo trasforma con il solito cinismo da grande bomber. Gol pesantissimo nella corsa Champions.- Con la sua velocità riesce sempre a rendersi pericoloso. Soprattutto quando dalla fascia si accentra. Giocatore che con Sarri ha fatto un grande salto di qualità (87'- La Lazio gioca bene, anche quando di fronte ha un avversario stoico che fa di tutto per bloccare le fonti di gioco. A Udine tre punti fondamentali, biancocelesti ad un passo dal ritorno in Champions League.