Sturm Graz – Lazio 0-0: un paio di interventi decisivi nel primo tempo (ma anche un rinvio sbagliato da brividi). Bene le uscite, sicurezza tra i pali: in fase difensiva non fa rimpiangere Lazzari, in quella offensiva invece sì. Nel secondo tempo cambia fascia (perché entra il vicentino a destra), ma il copione è lo stesso.: già domenica scorsa si era fatto apprezzare per la grinta con cui era sceso in campo. Si conferma stasera. Non concede un millimetro agli avversari. Puntuale nelle chiusure e negli anticipi, fa capire che quella in Danimarca è stata solo una serata storta. (dal 29' s.t.: mezz'ora con la ormai consueta sicurezza): partita senza rischi, né particolari apprensioni. Insuperabile negli 1v1.: miracoloso nel primo tempo con una chiusura in diagonale sul secondo palo. Esce a metà partita perché affaticato (dal 1'.s.t: più confusionario del solito. Non trova i giusti tempi e spazi per i suoi affondi): Impreciso e troppo lezioso. Sarri aveva chiesto umiltà nell'approccio al match. Lui invece si incaponisce in sterili tentativi di dribbling e sbatte inevitabilmente contro i raddoppi avversari. (dal 17's.t.: non è da lui che ci si aspetta la qualità in mezzo al campo. A differenza del serbo però, ci mette un po' di cattiveria in più nei contrasti): conferma i segnali di netta crescita mostrati già contro lo Spezia. Con personalità ha tenuto le briglie del centrocampo. Peccato per qualche appoggio di troppo sbagliato in manovra.: sembra aver capito che con Sarri non c'è alternativa: si deve adattare lui al gioco, non il contrario. E così sta facendo in quest'ultimo periodo. Stasera ha cucito la manovra, si è sacrificato per aiutare i compagni e ha provato un paio di magie delle sue. Ma le poveri davanti oggi erano bagnate...: qualche accelerazione sporadica e pochi dribbling riusciti. Dante lo ha più volte sopraffatto fisicamente. (dal 1's.t.: non trova mai lo spunto giusto per rendersi pericoloso. Bravo solo a procurarsi il fallo per il secondo giallo di Gazibegovic): continua il periodo opaco in Europa. E questa volta ci si è messo anche il VAR. Si muove tanto su tutto il fronte offensivo e va anche a prendersi il pallone a metà campo per aiutare la squadra ad uscire dal pressing. Sotto porta però anche stasera non ha inciso.: si accende a intermittenza. Dai suoi piedi nasce la miglior occasione nel primo tempo per la Lazio. Si vede però che non è ancora al meglio. Più di una volta i difensori dello Sturm se lo mangiano, anche in velocità. (dal 26' s.t.: troppo timido il colpo di testa su cross di Hysaj. Doveva sfruttare meglio l'unica occasione buona capitatagli)All.: si percepiva un po' di stanchezza nei suoi stasera. La prestazione c'è stata, ma forse serviva un turnover più profondo per avere più forze fresche sia stasera, sia lunedì contro la Fiorentina.: Siebenhandl 6; Gazibegovic 5, Affengruber 6, Wuthrich 6, Dante6,5; Hierlander 6 (dal 30' Ljubic 6), Stankovic6,5, Prass 6 (Ingolitsch s.v); Horvat 6 (dal 24' s.t Kiteishvili 6); Ajeti 5,5 (dal 30's.t. Sarkaria 6), Boving 6 (dal 24's.t. Fuseini 6).All.: Ilzer 6,5