3-0 contro lae ottima gara per unache finalmente non cade nel tranello dell'ultimo impegno prima della sosta. Dapassando per. Tanti i protagonisti di oggi per i biancocelesti. Ecco le valutazioni della squadra di: il primo pericolo se lo crea da solo con un’uscita non proprio perfetta nei primi minuti di gara. L’altro glielo crea Ribery. Per il resto è inoperoso nel suo. Secondo clean sheet stagionale raggiunto.: il terzino albanese sembra essere un po’ lento di pensiero inizialmente, ma pian piano cresce facendo il suo dovere sulla fascia destra.: anche oggi il difensore brasiliano è impeccabile. Posizione, anticipo, ma soprattutto grande controllo. Colonna. (: entra con attenzione).: l’errore con Milik è stato senza dubbio un caso raro. Oggi il Leone è tornato a guidare la difesa con la solita autorità e grande attenzione.: altra prova diligente del montenegrino, ormai il titolare lì a sinistra. Forse potrebbe fare qualcosa in più in fase offensiva, ma l’equilibrio che dà dietro è determinante per il gioco di Sarri.: il suo taglio è fondamentale per sbloccare la gara. Che faccia movimenti senza palla, o che il pallone ce l’abbia tra i piedi è difficile intuire le sue intenzioni. Obi probabilmente stanotte se lo sognerà. ().: il classe ’94 è leggermente precipitoso a inizio gara, ma pian piano il suo rendimento cresce convincendo molto anche stasera. ().: promosso in difesa e promosso anche in attacco. I grandi segnali con Atalanta e Marsiglia sono stati confermati anche oggi. Al 69’ con un colpo di magia dei suoi fa passare la palla sotto le gambe di Gyomber e batte Belec. Tornato.: ormai non è più una sorpresa. Lo spagnolo è sempre più l’ago della bilancia della fase offensiva biancoceleste. Quando lui è al massimo la Lazio diventa veramente imprevedibile creando di più. Gol e Assist. Incubo.: come poteva festeggiare il proprio record con la Lazio uno come Immobile? Con un altro gol, e sono 161. Colpo di testa all’angolino e Belec battuto per la doppia cifra in campionato. Peccato per il palo nel finale che gli nega la doppietta. La Salernitana è la 31esima vittima in Serie A per il capitano biancoceleste. Killer.: il brasiliano va ad intermittenza, ma mette comunque lo zampino nel match con la gran palla sul taglio di Milinkovic e il lancio perfetto per il gol di Luis Alberto. Al 67’ si divora una gran palla di Pedro. ().: il match di oggi era un esame per la sua squadra, arrivata sempre stanca fisicamente e soprattutto mentalmente prima della sosta. Stavolta però la risposta data sul campo è stata incoraggiante. Un continuo dominio sotto tutti i punti di vista. 5 vittorie e 1 pari all’Olimpico e soprattutto quarto posto confermato a una sola lunghezza. La sua Lazio cresce.