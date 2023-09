Lazio – Monza 1-1: non può nulla sul gol del pari. Più scenografica che difficile la parata sul tiro di Colpani nella ripresa.: finché ha Isaksen davanti, dal suo lato la Lazio non ci gioca quasi mai. Si vede di più nell’ultima mezz’ora, ma restano poche le azione degne di nota.: è lui che si incarica di marcare gli inserimenti dei trequartisti del Monza, che infatti creano molto, ma concludono poco. Salvifico in almeno di un paio di recuperi: solidità e sicurezza nel marcare Colombo, senza concedergli nulla.: cinquanta minuti di buon ritmo in entrambe le fasi. Sarri lo leva solo perché nella ripresa serviva più corsa nella spinta offensiva. (dal 9’s.t.: spinge forte per creare superiorità da quel lato. Fa valere la sua fisicità in fase di contenimento): propositivo sin dal primo minuto. Svaria su entrambi i lati del campo in fase offensiva, coprendo le spalle alle incursioni di Luis Alberto. (dal 9’s.t.: conferma il buono stato di forma mostrato martedì in coppa, anche giocando da mezzala): si perde l’inserimento di Gagliardini sul gol del pari. In interdizione non riesce a limitare a dovere le scorribande del Monza sulla trequarti. (dal 30s.t.: quando entra lui la spinta offensiva del Monza si è già ridotta parecchio. Bene comunque in impostazione): stasera la luce non si è accesa. Non ha trovato lo spunto per illuminare la serata. E come troppo spesso gli capita, finisce per innervosirsi anche con i compagni.: non sembra aver ancora assorbito a pieno i movimenti che vuole Sarri. Infatti gioca pochissimi palloni (dal 9s.t.: con il suo ingresso si ravviva tutta la corsia destra della Lazio e arriva qualche azione anche da quel lato): freddo dal dischetto e sfortunato nella ripresa nel cogliere il palo (già il terzo in cinque partite di campionato). Torna al gol, ma la forma migliore è ancora lontana. Lo dimostra il modo in cui si è fatto mangiare in uscita da Di Gregorio sul pallone rubato a tre minuti dalla fine.: si procura il rigore del vantaggio con un’accelerazione delle sue. Nel secondo tempo cala vistosamente e perde lucidità sbagliando tantissimi cross. (dal 30’s.t.All.: trasformare l’entusiasmo di martedì scorso in fischi non era facile. La sua Lazio c’è riuscita perché è frustrante per i tifosi vedere vanificato il gioco prodotto dalla squadra da errori banali. Ingiustificabile la mancanza di soluzioni alla sterilità offensiva.