Roma-Lazio 1-1



Strakosha 5: Incomprensibile l'uscita sul gol di Dzeko, fuori tempo, senza aggressività, in ritardo. Per il resto ringrazia il palo sul tiro di Pellegrini, fa un'altra schifezza in uscita e un miracolo su Dzeko subito dopo. Difficilissimo giudicarlo. Orrori e miracoli.



Luiz Felipe 6: Quando la Lazio va sotto sbroglia un paio di situazioni veramente complicate, non è la sua miglior partita in impostazione ma lo stesso si può dire praticamente di tutta la Lazio. Inzaghi lo toglie perché non vuole rischiare niente.

(Dal 1' st Patric 6: Si vede fischiare un rigore di cui francamente non capisce nemmeno la dinamica. Tiene il campo, soffre ma riesce a resistere).



Acerbi 6,5: Pronti-via, ed è subito muro su un tiro a botta sicura di Under, intervento carpiato subito dopo, sintomi di una partita inizialmente non è facilissima. Sul gol di Dzeko si fa fregare come quasi tutto il reparto. Segna il gol provvidenziale del pareggio su un errore marchiano di Pau Lopez, il migliore in campo per distacco (Acerbi, e pure Pau Lopez per la Lazio).



Radu 5: Anche lui non riesce mai a prendere Under, partecipa al pastrocchio orrendo sul gol e in generale va spesso in sofferenza. Una partita brutta, e non è l'unico.



Lazzari 5,5: Il duello con Spinazzola è sulle marce alte, non riesce quasi mai ad innestarle, perché i suoi non lo servono a dovere. In difesa molto attento, forse l'unico che si salva in mediana.



Milinkovic 5: Non riesce ad aiutare i suoi a salire nel primo tempo, duella con Smalling che spesso lo sovrasta di testa, segno di un inizio veramente difficile per i suoi. E per lui. Sbaglia palloni che non sono da lui, controlli di solito nelle sue corde che finiscono preda dei giallorossi. Gli riesce veramente poco. Nel finale prova la botta, forse il primo tiro pericoloso della Lazio. Sottolineare le due parole: finale/primo tiro pericoloso.



Leiva 5,5: C'è bisogno di tutta la sua esperienza in una partita a cui la Roma imprime subito un ritmo altissimo. Non è la sua miglior partita, spesso messo in mezzo dai centrocampisti della Roma, prova ad evitare il naufragio come può.



Luis Alberto 5: Le sue condizioni hanno tenuto Inzaghi in apprensione, soffre la spinta giallorossa, sbaglia un paio di filtranti non da lui. Troppo opaca la sua prestazione, e Inzaghi lo toglie.

(Dal 26' st Parolo s.v.)



Lulic 4,5: Inizia male, una serie di errori anche banali, peggiora col tempo. Uno dei più esperti in campo, va completamente in bambola, prova a risalire la corrente ma è veramente una partita tosta. Dalla sua parte Under sembra Cristiano Ronaldo, anche con la sua collaborazione da birillo consenziente.



Correa 5: Rientra dopo lo stop che gli ha fatto saltare Samp e Napoli, becca subito due pestoni, biglietto da visita di un derby ad alta tensione. Non riesce a toccare un pallone, si fa sempre anticipare. Nella ripresa riesce solo una volta a partire in progressione, troppo poco. Risente ancora dell'infortunio, forse farlo giocare è stato un errore.

(29' st Caicedo s.v.)



Immobile 5: Il duello con Smalling è di alta fattura, ruvido, d'altri tempi, ma il bomber biancoceleste lo perde praticamente sempre, servito malissimo. Non fa salire mai la squadra, aiuta poco e male i suoi. Si prende un giallo di frustrazione, tanto per gradire. Per questa domenica chi ce l'ha al fantacalcio non lo ringrazia, per niente.



All.: Inzaghi 5: Si rinnova il duello con Fonseca, i suoi iniziano un po' imbottigliati, non riescono a ripartire. Sbaglia tutti i ballottaggi, toglie tutte le scelte fatte dal campo. Correa non aveva veramente senso in queste condizioni. Francamente ringrazia Pau Lopez per il punto, sentitamente.