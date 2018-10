: nessun intervento particolarmente decisivo; buona gestione della difesa: gli attaccanti crociati non offendono da impensierirlo; vita facile sugli esterni: dimostra grande sicurezza in mezzo alla difesa vincendo spesso i duelli con Inglese: Di Gaudio non gli scappa quasi mai nel corso della gara: Tanti cross al centro dell’area spesso non sfruttati dagli attaccanti; sempre attivo in fase offensiva: Non è il giocatore che tutti conoscono ma non concede spazi al Parma: perde spesso il duello con Stulac a centrocampo; per vie centrali non passano molti palloni per Immobile(Dall’ 11’ s.t.): si guadagna il rigore che regala la vittoria biancoceleste: un attaccante aggiunto quando la Lazio spinge sulle fasce; si abbassa quando entra Correa: tanta spinta nel modulo di Inzaghi e come Lulic prova a fornire cross al centro dell’area; va vicino al gol(Dal 45’ s.t.: la Lazio gioca spesso lontano da lui cercando di gestire la fase offensiva sulle fasce(Dall’ 11’ s.t.): accompagna la squadra alla vittoria dominando la ripresa; chiude la partita con un gran gol: sbaglia la rete del possibile vantaggio laziale sotto porta; decisivo a realizzare il calcio di rigore e a servire l'assist a Correa: la sua squadra spinge e spesso domina sulle fasce; prova a cambiare il match nella ripresa con cambi in attacco e alla fine trova la vittoria