Altro gol allo scadere per la, altro graffio di. La squadra di, apparsa un po' stanca, non ha mollato fino alla fine e ha sfruttato l'ultima occasione a disposizione dopo i tanti errori in contropiede da parte della: sempre più convincente il portiere spagnolo. Sta diventando una sicurezza per Inzaghi e la sua squadra. Anche grazie ai suoi interventi la Lazio è riuscita a rimanere a galla fino al gol di Caicedo.: partita perfetta del difensore brasiliano. Sbaglia solamente un passaggio in fase di impostazione rischiando un po’, ma nelle chiusure è ineccepibile. Compie due interventi fondamentali tra il 65’ e il 68’ prima su Ronaldo e poi su Kulusevski.: il Leone viene schierato prima al centro poi sul centrosinistra dopo l’uscita dal campo di Radu. Ha poche colpe sul gol. Nel finale dà il solito contributo in fase offensiva.: il cambio era scritto. Appena rientrato il romeno si è comportato bene. Il gol arriva dalla fascia sinistra, ma non ha grandi colpe. Recupero importante per Inzaghi. (Al 53’: il centrale olandese subentra con la giusta testa).: il montenegrino non sta passando un gran periodo. Anche oggi è abbastanza statico anche se ha due occasioni, la prima con un bel sinistro a giro, la seconda di testa a due passi da Szczesny. Mette lo zampino sul gol dell’1-1 servendo Correa da fallo laterale.: il Sergente continua a mettere in fila partite da leader. Oggi, da capitano, mette due volte in porta i suoi compagni, ma le occasioni vengono sciupate abbastanza clamorosamente.: non era certamente la partita più semplice per tornare a giocare dal 1’. Cataldi cerca di pressare alto la Juve, ma spesso e volentieri lascia ampi spazi davanti alla difesa biancoceleste che i bianconeri sfruttano in contropiede. (Al 77’: appena entra subito cartellino giallo, ma assicura più copertura recuperando diversi palloni).: non era il solito Mago, ma dopo dieci giorni di quarantena ci può stare. In più Pirlo gli francobolla addosso Kulusevski e Bentancur, e il numero 10 biancoceleste non riesce a esprimersi al meglio. (Al 77’: l’ex United assicura maggiore velocità, ma sbaglia molto soprattutto nelle palle inattive, non riuscendo mai a superare la retroguardia bianconera).: altra prova opaca da parte dell’ex Spal. Contro un terzino molto più offensivo che difensivo come Cuadrado sbaglia in entrambe le fasi. Sullo 0-1 di Ronaldo abbandona imperdonabilmente la sua posizione. (Al 53’: con lui cambia la musica sulla fascia destra. L’ex Spal non è al meglio, ma in poco tempo riesce a spingere più di Marusic e Fares messi insieme).: il Tucu sale in cattedra nel momento più importante. Il gol dell’1-1 lo costruisce lui seminando tre avversari e servendo un assist al bacio per Caicedo. Questo è quello che gli chiede Inzaghi.: ancora una volta l’attaccante kosovaro non è pericoloso. Inzaghi continua a schierarlo dal 1’, ma lui non riesce ad incidere. Al 21’ è troppo molle su un grande assist di Milinkovic davanti a Szczesny. (Al 53’: il Panterone è sembrato un po’ spento rispetto al solito, ma mai dubitare di lui. Al 94’ stoppa e si gira in un fazzoletto battendo Szczesny. Altro graffio allo scadere: una sentenza).: oggi la sua Lazio non era brillante come al solito. Si sono sentite le fatiche delle ultime settimane e delle gare giocate in emergenza. Anche stavolta però i suoi calciatori non hanno mollato fino alla fine ed è arrivato il pareggio. Di nuovo determinanti le rotazioni scelte.