Serviva una risposta importante dopo i tre giorni di ritiro e lal'ha data. Tre punti ottenuti contro un avversario ostico come la. Passo in avanti lampante rispetto a. Ecco le valutazioni dei biancocelesti dopo il triplice fischio.: non corre grandissimi pericoli, ma il portiere spagnolo ha comunque il merito di farsi trovare attento e ottenere il suo primo clean sheet stagionale (che è anche il primo per la Lazio in campionato).: ci mette un po’ a comprendere i movimenti di Sottil. Ogni tanto ha qualche black out a livello difensivo, ma in compenso è un rullo compressore in fase offensiva.: è il suo momento. Il brasiliano si conferma insuperabile andando a rimediare spesso e volentieri anche ad alcune sbavature dei compagni di reparto. Muro. (: entra molto cocentrato, quello che serviva per sostituire una colonna come Luiz Felipe).: alla 300esima presenza in A il Leone fatica un po’ a contenere la fisicità di Vlahovic, ma pian piano gli prende le misure.: seconda presenza nelle ultime tre gare a sinistra. Non era semplice togliere il posto a un fedelissimo di Sarri come Hysaj, ma Marusic a suon di buone prestazioni ci sta riuscendo. Soldato.: il Sergente corre e lotta a destra e manca in entrambe le fasi. Con il procedere della gara è palese il suo strapotere fisico a centrocampo. Al 52’ serve un cioccolatino a Pedro da scartare per il vantaggio biancoceleste. Superiore. (: dà nuova linfa al pressing dei biancocelesti).: altra buona prova del classe ’94. Sarri pian piano sta trovando il vice Leiva. Le caratteristiche sono ovviamente diverse, ma le risposte sul campo del numero 32 sono molto convincenti. (: subito decisivo lì in mezzo in un finale rischioso).: il Mago torna a sorpresa tra i titolari, ma non è il solito riferimento in fase offensiva. Probabilmente è il contraccolpo dei compiti di copertura. Prova comunque sufficiente alla sua 150esima presenza in A.: troppo brutto per essere vero il Pedro visto a Verona. Stasera il numero 9 fa una prova degna della sua classe. Tanto sacrificio in fase difensiva e in attacco incastra con un gran mancino la palla dell’1-0. Ritrovato. (: anche oggi il suo ingresso è positivo).: evidentemente la pressione di un mostro sacro come Piola si è fatta sentire. Stasera il capitano sgomita e corre tanto come sempre, ma è poco preciso. Appuntamento con la storia solo rimandato.: il brasiliano si concede una serata al trotto. Giusto un paio di accelerazioni e due ottimi scambi con Lazzari. Fa il minimo indispensabile.: al primo tempo corre più di un terzino nell’area tecnica. Avanti e indietro con l’immancabile cicca. Nella seconda frazione si tranquillizza un minimo con la sua squadra in controllo del match. Primo step positivo dopo il ritiro. Alla 200esima panchina in A il Comandante si regala una vittoria e il primo clean sheet in campionato. Ora testa all’Atalanta.