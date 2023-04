Lazio – Torino 0-1: grave l’errore sul gol di Ilic, in un primo tempo dove invece, fino a quel momento, aveva dato la solita sicurezza a tutto il reparto. Uno scivolone che costa caro.: conferma anche questa volta il suo ottimo periodo di forma. Disinnesca gli avversari sul suo lato senza troppi patemi. (dal 35’ s.t.: fa a sportellate con Sanabria senza dargli modo di mettere in mostra la sua qualità. Il posto da titolare di Casale non sembra più così intoccabile. (dal 23’ s.t.: entra quando Patric ha finito la benzina e prosegue il lavoro di contenimento senza soffrire. Il problema della Lazio oggi non è stata la linea di difesa): alza il solito muro e dentro l’area non passa nessuno.: duella con Singo alla pari nonostante il mismatch fisico. (dal 23’s.t. Lazzari 6: con qualche sprint ha provato a creare qualcosa nel finale, ma senza successo): falloso e poco incisivo. Torna a perdersi in qualche leziosità di troppo e butta via più di un pallone buono.: in ritardo su Ilic in occasione del gol: gli lascia troppo spazio per prendere la mira e calciare. In generale il suo lavoro in interdizione non è stato efficacie come in altre occasioni. (dal 8’ s.t.: prende le redini del centrocampo e dà tutta un’altra velocità al palleggio biancoceleste): non è riuscito ad accendersi. Di palloni pericolosi dai suoi piedi ne sono usciti pochi.Pedro 5,5: crea una grande occasione in avvio, ma poi non riesce più a pungere. (dal 8’ s.t.: sbatte si Schuur e non crea pericoli. La generosità non gli basta per lasciare il segno): si muove molto da falso 9, ma crea poco. Nella ripresa scala a destra, ma anche da lì le sue giocate sono spesso imprecise.: sfiora il gol dopo un minuto, ma poi rimane imbrigliato nella catena destra del Torino che si chiude bene quando la palla arriva da quel lato.All.: squadra incartata. I suoi uomini hanno tenuto il pallino del gioco ma sono rimasti bloccati tra le linee di difesa organizzate da Juric, che si conferma bestia nera del tecnico toscano.