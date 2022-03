Roma – Lazio: 3-0: Il vantaggio lampo della Roma è anche sulla sua coscienza, doveva leggere meglio la traiettoria del corner, invece di sbattere lui stesso sulla traversa. Incolpevole sugli altri gol.: Spinge tanto a destra, è il più attivo dei suoi. Prova a mettere in difficoltà Karsdorp e più di una volta ci riesce, creando superiorità. Tanto lavoro non concretizzato al livello di squadra.: Si perde Abraham in occasione del 2-0 e, in generale, soffre l'inglese per tutta la partita. Non è questo il giocatore che ha meritato la convocazione in Azzurro.: Una sua imprecisione sul primo possesso dà il via all'azione che porta all'1-0. Non riesce a giocare d'anticipo sulle marcature ed è lento nel far ripartire le azioni.: Da quel lato la Lazio nel 1° tempo non gioca praticamente mai. Lui però si fa più volte prendere d'infilata. (dal 7' s.t.: Prova a sovrapporsi per alzare la pressione dell'attacco biancoceleste, ma sbatte anche lui sulla difesa giallorossa senza creare occasioni concrete. L'unica volta che sfonda, non trova nessuno in mezzo): Oggi non è dominante come al solito. Va in difficoltà sui raddoppi di Oliveira e Cristante e davanti il supporto a Immobile non è sufficiente per creare pericoli.: Bene l'interdizione, ma servirebbe tutt'altro ritmo per velocizzare le ripartenze e superare il muro della Roma. Invece preferisce i tocchi orizzontali anche sul 3-0. (dal 20' s.t.: Il suo rientro è l'unica buona notizia. Sarà utile per il finale di stagione. Oggi però non lo è stato, anche se il risultato era già compromesso): Sembra che vada a nascondersi nella morsa degli avversari, anziché proporsi. Dovrebbe essere lui a orchestrare la manovra, ma non azzecca neanche una verticalizzazione. Male anche i calci piazzati.: Nel primi 20 minuti Zalewski non gli concede spazio per accelerare. Poi cambia fascia e sparisce dal campo. (dal 20' s.t.: Entra in un momento difficilissimo e si limita a fare il compitino. Prestazione non giudicabile. Sufficienza sulla fiducia).: Pochi palloni giocati. Zero occasioni create. Tanto movimento, ma spesso a vuoto. Oggi Smalling lo ha annullato.: In tanti si aspettavano potesse replicare l'andata, invece è stato quasi un fantasma.All.: Una settimana piena di lavoro per arrivare a farsi mangiare le caviglie da chi aveva giocato 48 ore prima. La doccia fredda dopo 1 minuto scombina i piani, ma il primo tiro in porta arriva al 37', sotto già 2-0. Se basta un catenaccio e contropiede ben organizzato per annullare il gioco della sua Lazio, significa che c'è ancora tanto da lavorare.