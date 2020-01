Lazio-Napoli 1-0



Strakosha 7,5: Sulla punizione di Insigne è molto reattivo e attento, come per il resto del match. Ringrazia il palo sul tiro di Zielinski, gli deve un caffè. Salva il risultato sempre su Insigne. Una sicurezza, mette il bullock sulla porta.



Luiz Felipe 6,5: Il cliente più scomodo lo ha lui: Insigne ha il piede caldo, ha voglia, si muove spesso. Il brasiliano è attento, preciso, fa il suo.



Acerbi 6,5: Smorza Milik ad inizio partita (conclusione a botta sicura), e lo fa per tutto il resto del match. Hysaj gli entra malissimo ma si rialza. Un po' una sua costante: si rialza sempre. Una partita complicata perché quando il Napoli sale a volte punge, ma è sempre pulito e preciso.



Radu 6,5: I tifosi della Lazio temono l'oramai celebre taglio di Callejon alle sue spalle, lui risponde con una partita attenta, senza sbavature.



Lazzari 6,5: Pronti-via scivolone sull'erba bagnata dell'Olimpico, è un po' l'immagine di un match complesso, in cui raramente riesce a puntare Mario Rui con efficacia. L'unica volta che lo infila diventa molto pericoloso.



Milinkovic-Savic 6,5: Premiato prima della partita come giocatore del mese di Dicembre, comincia subito a troneggiare su tutti i palloni aerei, aiutando in maniera preziosa come sempre la manovra. Di Lorenzo gli nega la gioia del gol.



Leiva 7: Mancava tantissimo la sua corsa ragionata. Il ragioniere del centrocampo: accorcia, va a prendere palla, si muove con efficacia. Cala col passare dei minuti, e Inzaghi gli affianca Cataldi.

(dal 35' st Berisha s.v.)



Luis Alberto 7: Due, tre tocchi e si capisce subito quanto sia abissale la sua assenza dal terreno di gioco. Tocchi precisi, visione di gioco, giocate in profondità da farci un film. Cresce molto quando la Lazio ha spazio, i suoi filtranti sono velenosi.

(dAL 46' st Jony s.v.)



Lulic 6,5: In forma strepitosa, si muove bene, mette su come sempre una partita tosta, importante, nonostante i problemi fisici avuti in settimana. Cala un po' nella ripresa, ma fa buona guardia dietro. Salva un gol su Llorente nel finale che vale oro.



Caicedo 6,5: Deve sostituire Correa, che finisce in tribuna. Ci crede, vuole sfruttare la sua chance, ha delle idee interessanti, spesso manda fuori giri la difesa del Napoli con tocchi veloci e finte. Inzaghi lo toglie, e la Lazio si abbassa.

(Dal 19' st Cataldi 6: Entra per dare ordine in un momento molto positivo del Napoli, prova a mettere ordine).



Immobile 7: Il feeling con Caicedo è buono, dalla loro intesa nascono le migliori idee di una partita col freno a mano tirato. Uscito il partner, fa una fatica enorme, ma ci crede sempre: soffia il pallone ad Ospina e la butta dentro, con la complicità di Di Lorenzo.





All. Inzaghi 6,5: I suoi oramai sembrano un cobra pronto a colpire, aspettano sornioni, a ritmi bassi, per poi accelerare all'improvviso, in maniera fulminea. Squadra ordinata, forse un po' compassata, forse troppo. Toglie Caicedo e la Lazio si abbassa troppo, ma è il suo anno: Ospina gli regala la decima di fila in campionato. E non è un caso, questo: la sua Lazio vola, mai così bene in 120 di storia nel girone d'andata.