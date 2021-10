non si fanno del male. All'finisce 0-0 anche se le occasioni ci sono state. Ecco le valutazioni della squadra diche al momento mantiene la seconda posizione deldiin attesa di: dopo la buona prova senza grandi pericoli contro la Lokomotiv, oggi il portiere albanese fa anche il protagonista. Decisivo al 40’ e al 65’, sempre su Ünder.: quando c’è da difendere scricchiola un po’. In un paio di occasioni viene graziato da Payet. In fase offensiva però con la sua velocità è veramente un fattore. Stasera è più ispirato del solito anche nei dribbling. Prestazione in crescendo.: così come accaduto contro l’Inter, gli avversari devono fare i conti con lui se vogliono andare al tiro. Il numero 3 nel primo tempo è molto ordinato, ma nel secondo tempo è determinante in almeno due casi su Payet.: bene anche il Leone, anche se è chiamato in causa meno del vicino di reparto. Il numero 33 al rientro in campo guida la linea alla grande e si alterna bene nella marcatura di Milik.: serata difficile per il montenegrino. Deve affrontare i due esterni avversari più temibili. Ünder, ispirato, lo mette spesso in difficoltà. A Nieng invece il numero 77 prende le misure.: tanta corsa e in almeno in un paio di casi serve Felipe Anderson di default, senza neanche guardare. Nel secondo tempo Sarri gli concede il riposo. (: il Mago ci mette un po’ a ingranare. Strappa la sufficienza, ma serve di più).: il classe ’94 torna titolare e lo fa con grande personalità. Bene quando c’è da aggredire, ma altrettanto positivo in fase di impostazione. Al 51’ manda in porta Immobile con un lancio al millimetro. Crescita confermata. (: buon ingresso in campo per il brasiliano, subito in partita).: sempre pericolosi i suoi inserimenti. Il croato sta scalando le gerarchie di Sarri. Oggi ha pochi acuti, ma la sua prova è comunque buona. (: dei subentrati l’ivoriano probabilmente è il migliore. Attento sulle ripartenze avversarie e lucido nel forcing finale biancoceleste).: il brasiliano quando accelerare fa vittime in questo periodo. Succede anche oggi con Luan Peres. Stavolta però niente gol o assist per il brasiliano che poi rifiata facendo spazio a Pedro. (: solita velocità e dinamismo per lo spagnolo che all’87’ rischia anche di trovare la via del gol).: continua (stranamente) a rimanere a secco il bomber biancoceleste in Europa League. Oggi gli manca solo il gol. Ci prova in tutti i modi, ma la sfera non vuole proprio entrare. Prende anche una traversa. Il record europeo di Inzaghi con la Lazio (20 gol) rimane a 4 lunghezze.: il suo ritorno in campo da titolare non è dei migliori. Si impegna molto, ma conclude poco in fase offensiva. Spende comunque molto. (: il classe 2002 entra con un buon piglio. Pecca di esperienza sull’occasione che ha di testa nel finale).: una vittoria avrebbe fatto senza dubbio comodo. Sarri però può considerarsi soddisfatto per quanto visto in campo. La sua Lazio ha portato a casa il secondo clean sheet stagionale (di nuovo in Europa League), ma soprattutto è andata in crescendo contro un avversario ostico. 4 punti e primo posto dopo tre giornate di EL (in attesa del Galatasaray).