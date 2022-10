: Il numero uno biancoceleste parte cosi coì ma poi ma poi si riscatta con degli interventi prodigiosi. Decisivo su Martinez Quarta sul finire di primo tempo quando ancora la gara poteva cambiare. Il portiere è una certezza.: Quest’oggi Sarri gli affida compiti più difensivi e lui li svolge ottimamente. Non si vede molto in ripartenza ma è decisivo nel contenere le offensive viola.: Era considerato forse il punto debole della retroguardia ospite ma lo spagnolo offre un’ottima prestazione dimostrandosi sempre molto attento e concentrato.: L’ex Milan è il migliore della difesa biancoceleste.Nel primo tempo è protagonista di alcune chiusure su Kouame ed Ikone, dimostrandosi un vero e proprio libero. E’ sempre al posto giusto nel momento giusto.Prestazione perfetta la sua in fase difensiva, dal suo lato i viola non sfondano quasi. Si conferma uno dei pilastri della difesa di Sarri, ed è costretto ad uscire dopo uno scontro aereo. (dal 27’s.t.: entra e gestisce i minuti finali): L’inizio di gara non è dei migliori ma col passare del tempo prende il controllo del centrocampo. I due assist, il primo per Zaccagni ed il secondo di tacco per Immobile, dimostrano utte le sue qualita: FENOMENO.: diligente in fase difensiva, bravo a dare il raddoppio sull’esterno facilitando molto il compito ai difensori. In fase di costruzione ha compiti più difficili, Amrabat non lo molla un attimo, ma la sua prestazione è comunque positiva. (dal 17’s.t.Sarri lo manda in campo per gestire il pallone e lui chiude la sfida con terzo gol stagionale): Ha il grande merito di sbloccare la sfida sfruttando al meglio un calcio d’angolo di Zaccagni. Nella ripresa va vicino al raddoppio, dimostrando le sue capacità di inserimento. Bene anche in fase di interdizione, visto che molto spesso ripiega per garantire copertura.: Non è il solito brasiliano di sempre, quest’oggi infatti Sarri gli chiede maggior copertura sulla fascia per arginare Biraghi e ovviamente questo lo porta ad essere meno pericoloso davanti (dal 34’s.t.: Partita difficile la sua che per larghi tratti della gara non tocca il pallone. Tutto sembra andare nel peggiore dei modi ma poi Milinkovic gli serve l’assist perfetto per siglare il sesto gol stagionale.: E’ lui il vero e proprio mattatore della serata. Consegna a Vecino il pallone dell’uno a zero e “chiude” la partita già nel primo tempo con la terza rete stagionale. Gli avversari non lo prendono mai. (dal 34’s.t.