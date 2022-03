Lazio-Venezia 1-0: Non si è nemmeno sporcato i guanti nel primo tempo. Nel secondo decide di far correre un brivido a tutti passando il pallone a Okereke. Salvato dal fuorigioco. A parte questo episodio, prestazione comunque sufficiente.: Attento in marcatura e puntuale nelle poche diagonali che è stato chiamato a fare.: Un paio di chiusure nelle pochissime occasioni in cui il Venezia si affaccia lì davanti. Prestazione solida e attenta.: Nessun passaggio a vuoto dei suoi. Brucia spesso Nsame in anticipo non facendolo girare e corre pochi pericoli.: Dal suo lato ci sono Okereke e Haps che lo fanno un po' tribolare. Tiene botta e non si fa sorprendere. Fa bene il suo compito anche in fase di palleggio. (dal 32' s.t.: Rientra in campo dopo solo un mese dall'infortunio, ma il motorino è sempre lo stesso e lo mette in mostra sin dal primo pallone toccato): Il centrocampo del Venezia non va per il sottile per contenerlo e lui ogni tanto, nel primo tempo, perde il tempo per scaricare il pallone. La sua presenza in zona offensiva però è sempre un campanello d'allarme per la difesa. Nel secondo tempo tiene da solo alto il baricentro di tutta la squadra.: Soffre un po' la pressione ruvida degli avversari, ma il suo filtro a metà campo è prezioso per dare respiro a Luis Alberto e Milinkovic.: Ha una gabbia intorno a se. Crnigoj lo segue quasi a uomo. Lui però non perde la bussola e orchestra il palleggio provando a creare crepe nel muro ospite. (dal 38' s.t.: Dà solidità al centrocampo nei minuti finali per affiancare uno stanco Leiva. Poteva gestire meglio però la ripartenza che gli è capitata a due minuti dalla fine): È il guastatore che si infila nella difesa bunker del Venezia, però nel primo tempo si mangia un gol da solo contro il portiere. Nel secondo tempo si spegne. Solito problema di concretezza ed incisività. Nel finale si rende almeno utile in difesa.: Complicato oggi trovare varchi in mezzo al mucchio di maglie avversarie, asserragliate in area di rigore. C'era riuscito in apertura di ripresa, ma il Var gli ha rubato la gioia, restituendogliela poco dopo in occasione del rigore trasformato.: Ingenuo nel farsi ammonire per simulazione, dopo che l'arbitro lo aveva anche avvisato poco prima. Non averlo come arma per il derby, per via della squalifica, è un handicapp che Sarri avrebbe volentieri evitato. (dal 25' s.t.: Intelligente nei movimenti e negli appoggi per mettere ordine davanti senza strafare)All.: Doveva vincere e lo ha fatto. L'avversario, venuto solo per fare catenaccio, è stato dominato nel gioco, ma ai suoi deve dire che se non si riesce ad entrare in area, si può anche tirare da fuori...