Bologna – Lazio: 0-0



Provedel 6.5: risponde ‘presente’ quando chiamato in causa e aiuta a mantenere la porta inviolata con una bella parata su Barrow.



Lazzari 6: corre tanto cercando di dare una mano sia in fase offensiva che difensiva, difficile da prendere.



Casale 6: Barrow e Ferguson ci provano ma non riescono a superare il muro costruito con i compagni. Buona gara per lui.



Romagnoli 6: lineare e attento, fa quello che gli chiede l’allenatore con grosso spirito di sacrificio.



Hysaj 6: l’albanese non molla un centimetro ed ha la meglio su molti contrasti, peccato solo per il giallo.



Milinkovic-Savic 6: da lui ci si aspetta il massimo, oggi gioca una gara lineare e nulla più.



Vecino 6: motorino di centrocampo, si muove con agilità ma prende un giallo che gli farà saltare il derby.



Luis Alberto 6: attivo e dinamico, sa quello che deve fare e dà del filo da torcere alla difesa di casa.



(dal 19’ st Basic 6: fa rifiatare il compagno).



Pedro 5.5: ha l’occasione del vantaggio al 15’ del primo tempo ma la palla finisce di poco a lato. Da lui ci si aspetta di più.



(dal 35’ st Cancellieri: s.v.).



Felipe Anderson 6: la sua è una partita altalenante, parte tra qualche difficoltà per poi riprendersi e resistere.



Zaccagni 6.5: non riesce a segnare ma davanti è il più energico, crea tante occasioni senza però riuscire a finalizzarle.





All. Maurizio Sarri 6: la Lazio pareggia una gara dai buoni ritmi ma che non riesce a sbloccare nell’arco dei novanta minuti. Peccato.