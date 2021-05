Secondo giorno di prove tattiche in casa Lazio. I biancocelesti continuano a preparare la sfida contro la Fiorentina, determinante come tutte le gare (5) che da qui in avanti attenderanno il gruppo di Inzaghi. Il primo esame sarà dopodomani sera al Franchi, contro la squadra di Iachini in cerca di punti.



MILINKOVIC IN GRUPPO – Come anticipato ieri, nella mattinata di oggi sul campo centrale era presente in gruppo Milinkovic. Per il Sergente due giorni di riposo dopo le fatiche dell’ultimo periodo (è il secondo calciatore più utilizzato da Inzaghi insieme ad Acerbi). Le prove tattiche dell’antivigilia nonostante qualche carta mischiata hanno dato molte conferme, con qualche minima incertezza per la porta. Per il secondo giorno di fila Reina si è allenato in separata sede con mister Grigioni senza partecipare alle prove tattiche, ma lo spagnolo rimane in vantaggio su Strakosha.



CAICEDO ANCORA DIFFERENZIATO - In difesa si va verso il solito schieramento Marusic-Acerbi-Radu. Luiz Felipe scalpita per rientrare, ma al momento Inzaghi sembra intenzionato a concedergli al massimo qualche minuto a Firenze. Anche a centrocampo nonostante le diffide pensantissime (Milinkovic, Leiva e Luis Alberto) non dovrebbero esserci grandi sorprese. I suddetti calciatori avranno le chiavi della linea mediana, così come a Lazzari verrà affidato l’out di destra e a Lulic quello di sinistra (Fares squalificato). Infine, in attacco difficile non immaginare ancora il duo Correa-Immobile. Assenti quest’oggi solamente Armini ed Escalante. Seconda seduta differenziata di fila invece per Caicedo, il quale torna a sperare nella convocazione.