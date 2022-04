La Lazio ha l'obbligo di conquistare un posto in Europa per dare seguito alla rivoluzione tecnica tanto richiesta da Maurizio Sarri in vista del mercato estivo. Solo tramite gli introiti previsti dalle competizioni continentali si potrà parlare di acquisti di un certo livello, che al contrario non verrebbero garantiti senza l'accesso ad Europa League o Conference. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.