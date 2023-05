Anticipo del venerdì di Serie A che vede scendere in campo Lazio e Lecce. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali dubbi.



Lazio-Lecce (venerdì 12 maggio, ore 20.45)



Arbitro: Maresca

Assistenti: Costanzo-Passeri

IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Fabbri

AVAR: S. Longo



40' - Banda, già ammonito, rischia per un fallo su Lazzari. L'attaccante era comunque già diffidato e salterà la sfida con lo Spezia.



22' - Blin sbuca alle spalle di Hysaj, lo anticipa e l'albanese lo stende: per Maresca, dopo check al Var, è rigore.