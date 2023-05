Lazio-Lecce è il primo anticipo della 35esima giornata di Serie A e prenderà il via già questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico di Roma. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno l'obbligo di riscattare il momento negativo (3 sconfitte nelle ultime 4) per difendere il terzo posto e un piazzamento Champions tornato in discussione. Dall'alta parte, però, c'è un Lecce che è ripiombato drammaticamente in zona retrocessione e Marco Baroni arriva da un periodo simile (3 sconfitte nelle ultime 4) che ha riportato i suoi a soli 4 punti la distanza dallo Spezia terz'ultimo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Lecce, con calcio d'inizio alle 20.45 di oggi, venerdì 12 maggio allo Stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda.