Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Dazn: "Ogni volta che posso guardo le partite di Serie A, ma se sono a casa nel weekend guardo anche quelle del calcio brasiliano o della Premier. Con la famiglia seguiamo le partite delle squadre a cui sono legato. Tutta la mia famiglia tifa Lazio, Liverpool e Gremio. Mia moglie era dell'Internacional ma credo che dopo tutto questo abbia cambiato, ora credo tifi Gremio anche lei".



SUGLI INIZI - "All'inizio a Liverpool è stato difficile, mi sono adattato piano piano ma fortunatamente c'erano molti spagnoli in rosa e anche mister Benitez. La mia personalità latina mi ha aiutato ad ambientarmi visto che non parlavo inglese, ma i primi due anni sono stati duri, a volte credevo di non farcela. A poco a poco le cose sono cambiate, quando impari la lingua ti sistemi, stai meglio in squadra e nella città. Ho passato dieci anni lì, ho solo bei ricordi. Ho il record per presenze tra i brasiliani, ma credo che Firmino mi supererà perchè gioca 50 partite a stagione. Mi fa piacere, è un ragazzo incredibile".



SUL LIVERPOOL - "Mi sono adattato bene, non ero fisicamente pronto quando sono arrivato. Ma giocare in un ruolo difensivo mi ha aiutato ad essere più creativo e mi ha fatto apprezzare dai tifosi, in così tanti anni mi sono sempre trovato meglio nel club e a contatto con la cultura della città. Sì, forse sono lo straniero più inglese del Liverpool".



SULL'ARRIVO ALLA LAZIO - "Quanto ti senti valorizzato nella tua squadra, reinventi te stesso. Ho riscoperto me stesso qui e la mia famiglai è felice, il che aiuta molto. Appena sono arrivato abbiamo vinto subito la Supercoppa Italiana contro la Juventus, qualcosa che non succedeva da un po' di tempo. A poco a poco ho dimostrato il mio valore, avevo grandi aspettative come i tifosi perchè arrivavo da un grande club come il Liverpool. Non immaginavo sarebbe andata così bene".



SUL RITORNO IN PATRIA - "Mi piacerebbe tornare in Brasile perchè vivono amici e famiglia, ma i problemi di sicurezza che sta vivendo il nostro paese ci scoraggiano a tornare ora come ora. Il Brasile è casa nostra, è da lì che vengo e lì ho le mie radici. Anche se qui si sta benissimo ci sono cose che abbiamo solo lì. Mi mancano i pranzi con famiglia e amici, ma non si può avere tutto. Sono veramente grato di dove sono e di quello che ho raggiunto".