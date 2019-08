Fernando Llorente non è solo un sogno. La Lazio sta corteggiando l'ex Tottenham. L'affare è possibile, non è una boutade di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi ha chiesto un’altra punta con quelle caratteristiche.



MERCATO LAZIO - Lo stipendio è molto alto, ma deve pensarci Lotito. Lo spagnolo è disposto ad un piccolo sconto: 3,5 milioni a stagione per 3 anni, più4 milioni di commissione al fratello maanger. Una ventina di milioni lordi, il valore dell'operazione. Per arrivarci la Lazio deve vendere: in uscita ci sono Wallace, Durmisi e Patric.