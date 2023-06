Claudio Lotito suona la carica in vista della prossima stagione della Lazio. Nell'editoriale pubblicato sulla rivista ufficiale del club biancoceleste il presidente promette di rafforzare a dovere la squadra per la Champions e per proseguire il percorso di crescita del club, con l'obiettivo di stabilizzarsi tra le grandi del calcio italiano.



"[...] Questa Lazio sa emozionare e la sfida è solo iniziata. Ora dobbiamo rimanere tra le grandi, dimostrare che questo progetto è partito. Il rafforzamento della rosa ha dato i suoi frutti e proseguirà senza incertezze. Altrettanto posso dire di quello societario, con l’obiettivo di strutturare tutti i settori della Lazio in una dimensione europea. [...] Ci proiettiamo quindi subito alla prossima stagione, con coraggio e fiducia. Sarà una grande annata, ancora sotto la guida di Maurizio Sarri. Abbiamo aperto ieri la campagna abbonamenti “Essere Laziali” e speriamo di registrare tanto entusiasmo da parte vostra. Mi piacerebbe vedervi al fianco della squadra sin dal ritiro di Auronzo. Giocheremo sempre per vincere, lotteremo per le posizioni di vertice".