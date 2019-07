Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dal ritiro di Auronzo di Cadore della prossima stagione del club: ''Garantisco maggiori investimenti e il potenziamento della squadra, cosa già avvenuta e che avverrà sempre. Dobbiamo raggiungere l’olimpo del calcio internazionale, perché lo meritiamo, siamo una società forte, anche perché abbiamo voi tifosi che credete in noi. La Lazio ha una storia, i colori olimpici, rappresentiamo qualcosa di importante anche a livello sociale. Vogliamo vincere con merito, con la capacità dell’organizzazione, con l’unione e lo spirito di gruppo. Ci siamo e vogliamo esserci anche in futuro. Posso dire che la squadra verrà sempre rinforzata e mai indebolita''.