Nonostante qualche debacle di troppo e le critiche a volte esagerate sull'inizio di stagione di Sarri alla Lazio, in società c'è grande fiducia per il nuovo tecnico. Quest'ultimo, come si sa, ha firmato un biennale (scadenza 2023) con opzione per un terzo anno. Come riporta La Repubblica però, il presidente Lotito si starebbe già portando avanti col lavoro volendo offrire al Comandante il rinnovo contrattuale.