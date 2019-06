Claudio Lotito conferma Simone Inzaghi. Il presidente della Lazio ha dichiarato a Radio Rai: "Abbiamo rinnovato il contratto col nostro allenatore. Mancano gli aspetti formali, ma è tutto fatto. E' prevalso lo spirito di appartenenza comune, abbiamo convenuto di poter proseguire insieme. Non c'è stato alcun braccio di ferro, ci siamo chiariti. Non mi sono mai preoccupato, conosco bene Inzaghi e abbiamo un rapporto che va oltre l'aspetto lavorativo. La Juve? Non entro nel merito del vero o falso, non ho mai avuto contatti diretti".



CHAMPIONS E MERCATO - "Ora ripartiamo tutti insieme per raggiungere l'obiettivo della qualificazione in Champions League nella prossima stagione, abbiamo messo le basi per migliorare la squadra. La nostra è una grande famiglia, che io governo col buon senso di un padre. Faremo quello che serve, sulla base non dei nomi ma delle necessità tecniche. Non abbiamo mai messo in discussione Immobile. Milinkovic? Abbiamo un progetto, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. L'anno scorso anno abbiamo rifiutato delle offerte importanti, quest'anno faremo quello che sarà necessario affinché i giocatori abbiamo gli stimoli giusti per stare qui".