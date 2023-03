Dopo la rivoluzione in difesa della scorsa estate, quest'anno toccherà al centrocampo. Con la probabile partenza di Milinkovic la Lazio rifonderà tutto il reparto e in cima alla lista degli obiettivi si è inserito da qualche giorno anche Davide Frattesi. Romano, classe '99, di proprietà del Sassuolo, è un altro dei profili molto graditi da Sarri per raccogliere l'eredità del Sergente (se non si riuscisse ad arrivare a Zielinski) e Lotito è all'opera in prima persona per provare a battere la concorrenza di mezza Serie A.



Come scrive il Messaggero questa mattina, il patron biancoceleste è in contatto da giorni con il procuratore del calciatore. Lo stesso che gestisce anche Gagliardini - in uscita a parametro 0 dall'Inter e proposto proprio ai biancocelesti, ma senza risposte di particolare apprezzamento - e Danilo Cataldi. Per quest'ultimo tra l'altro è in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo. I discorsi vanno avanti già da Natale e nelle ultime settimane sono stati limati gli ultimi dettagli: il centrocampista prolungherà fino al 2028, con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione. La firma è attesa a breve per rendere ufficiale l'accordo.