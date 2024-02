Lazio, Lotito: 'Mai pensato di esonerare Sarri. La verità è che qui stanno tutti troppo bene'

Intervista al Messaggero per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è tornato a parlare dopo la vittoria a Cagliari che ha rimesso in carreggiata la squadra nella corsa al 4° posto e scacciato le ombre di crisi che aleggiavano su Formello. "C’è stato un chiarimento nello spogliatoio - ha confermato il patron - d’ora in avanti, mi auguro di rivedere lo stesso senso di appartenenza sino al termine del campionato. Dobbiamo riprenderci la Champions".



MERCATO - Nei giorni scorsi tutta la dirigenza biancoceleste ha più volte ribadito la piena fiducia in Sarri. E pure in questa occasione Lotito ha voluto sottolinearlo: "Mai pensato di esonerarlo". Poi ha mandato un messaggio a tutta la squadra: "Ho dato carta bianca al ds Fabiani e lui ha portato il mio messaggio. I giocatori sanno che io mi comporto bene, se loro fanno altrettanto. Adesso non ci sono più alibi. La verità è che tutti stanno bene alla Lazio, pure troppo". Anche sui mancati interventi di mercato a gennaio il presidente della Lazio ha tenuto il punto: "Kent è saltato, ma conosco il motivo e meno mi interessa. Era solo un’occasione a costo zero, un surplus, ma non avevamo bisogno di rinforzi. Crediamo nella forza di questo gruppo da cui ci aspettiamo ancora tanto".



ACADEMY - Dall'estate scorsa nella Lazio ha iniziato a lavorare la talent room, che Lotito descrive così: "Ci sono 8 postazioni con altrettante persone diverse, che lavorano con monitor giganti e scandagliano giocatori in tutto il mondo". Ma i talenti la Lazio punta sul lungo periodo a costruirseli anche in casa e per questo, ha affermato ancora il numero uno del club "Partirà a breve anche l’Academy e sarà pazzesca". Per la verità il progetto dell'academy biancoceleste - intitolata a Bob Lovati - era stato inaugurato già dieci anni fa, ma senza che vi seguissero poi particolari sviluppi concreti per la sua concreta operatività. Ora però le intenzioni sembrerebbero in procinto di essere messe in atto: "Dentro Formello ci saranno altri cinque campi, un albergo, la sala studi e una scuola. Già per la Lazio Women ho creato un centro con Spa, spogliatoi bellissimi, magazzini, lavanderia, tutto. C'è persino un nuovo negozio, un ristorante e un bar. Appena rifarò anche tutti gli studi televisivi, ci sarà un’inaugurazione in grande stile con il marchio Lazio". Poi la chiosa: "Con Lotito il risultato è garantito".