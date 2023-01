Per me è un campione assoluto, non è in vendita e non ho chiamato la Juve per inserirlo in nessuna trattativa di mercato.

resta al centro dei rumors di mercato. Oggi a Lecce tornerà a trascinare il centrocampo della Lazio con le sue giocate, ma intantoIl suo contratte scade a giugno 2024 e, come riporta oggi Il Messaggero,: "Appena rientrerò da Cortina riprenderò i contatti. Voglio parlare con Sergej, guardarlo negli occhi e capire davvero cosa vuole fare in futuro e quanto ama la Lazio. Non è in vendita e non ho chiamato la Juve per inserirlo in nessuna trattativa di mercato".Parlava così il presidente biancoceleste qualche settimana fa, negando di aver mai parlato con ladi una possibile cessione:

La proposta che sarà messa sul piatto dai capitolini è di un prolungamento a 5 milioni (bonus compresi) a stagione. I bianconeri continuano a monitorare l'evolversi della situazione. L'Arsenal, principale concorrente dalla Premier, sembra aver fatto un passo indietro, virando su Tielemans. Un ammorbidimento sul possibile prestito di Pellegrini potrebbe essere una mossa vincente per garantirsi a giugno una corsia preferenziale per portare il serbo a Torino.