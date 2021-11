Il presidente della Lazio Claudio Lotito può ancora coltivare il sogno di diventare un senatore della Repubblica Italiana. Nella giornata di giovedì infatti, saranno esaminate a Palazzo Madama le relazioni della Giunta delle elezioni sui voti contestati nelle Regioni Campania e Puglia. I fatti risalgono al 2018, quando il numero uno biancoceleste si vide superato nelle preferenze dall'altro candidato in Campania per Forza Italia Vincenzo Carbone, ma Lotito presentò reclamo per un presunto errore di calcolo. In prima battuta, la giunta di Palazzo Madama ha dato ragione al patron biancazzurro, ma l'ultima, definitiva, parola la dirà l'Aula.



A venire in soccorso del presidente della Lazio è anche il fatto che in tre anni le maggioranze di governo e i vari assetti politici siano cambiati più volte e il senatore Carbone è passato da Forza Italia e dall'opposizione a Italia Viva e nella coalizione che supporta il premier Mario Draghi. Saranno dunque anche i nuovi equilibri a determinare i possibili sviluppi della vicenda Lotito, che ora spera davvero di entrare in Senato.